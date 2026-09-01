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Gudang Rongsokan di Denpasar Terbakar Malam Hari, Prajurit TNI Turun Tangan

Selasa, 01 September 2026 – 11:19 WIB
Gudang Rongsokan di Denpasar Terbakar Malam Hari, Prajurit TNI Turun Tangan - JPNN.com Bali
Prajurit TNI dan Polri bergerak membantu warga penghuni bedeng dan gudang rongsokan di Jalan Nakula Gang Jatayu, Banjar Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, yang terbakar, Senin (31/8) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kodim 1611/Badung melalui Koramil 1611-07/Denpasar Barat bergerak cepat membantu warga terdampak kebakaran di Jalan Nakula Gang Jatayu, Banjar Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Senin (31/8) malam.

Kebakaran yang terjadi pukul 22.30 WITA tersebut menghanguskan sebuah bangunan bedeng yang difungsikan sebagai gudang rongsokan.

Mendapat informasi musibah tersebut, Dandim 1611/Badung Kolonel Inf Putu Tangkas langsung mengerahkan personel ke lokasi.

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Danramil 1611-07/Denbar Mayor Cke I Made Oka bersama Babinsa Sertu Tony Cahyono pun bergegas mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk memimpin pengamanan dan evakuasi warga.

“Keselamatan warga menjadi prioritas.

Kami bersama Babinsa dan unsur terkait akan selalu siap membantu masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti kebakaran, sehingga warga dapat segera dievakuasi dan penanganan berjalan lancar,” kata Mayor Cke I Made Oka.

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Dalam penanganan di lokasi kebakaran, jajaran Koramil 1611-07/Denbar melakukan sejumlah langkah sigap di TKP.

Aparat TNI mengarahkan masyarakat sekitar menuju area yang lebih aman dari jangkauan api.

Aparat TNI bergerak cepat membantu warga terdampak kebakaran di Jalan Nakula Gang Jatayu, Banjar Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Senin (31/8)
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TAGS   kebakaran bedeng rongsokan gudang rongsokan Denpasar Bali Prajurit TNI TNI Kodim 1611/Badung Koramil 1611-07/Denpasar Barat

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