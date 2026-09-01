Si Jago Merah Amuk Gudang Rongsokan di Denpasar, Korban Bersaksi, OMG!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Musibah kebakaran saat musim kemarau kembali terjadi di ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Sebuah bangunan bedeng yang difungsikan sebagai gudang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Denpasar, ludes terbakar, Senin (31/8) malam sekitar pukul 22.30 WITA.

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, area lokasi yang luas serta tumpukan barang-barang bekas yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar.

Api dengan cepat melahap material di sekitarnya.

Kebakaran besar ini ini pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Candra Setiawan, 35, yang tinggal di sebelah timur lokasi kejadian.

Saat melihat kobaran api, Candra langsung mendatangi TKP untuk menyelamatkan orang tuanya yang menghuni rumah bedeng tersebut.

“Saat saksi tiba, api sudah membakar sekitar setengah bagian rumah bedeng.

Beruntung, saat dihubungi via telepon, orang tua saksi menginformasikan sedang berada di luar untuk membeli makanan,” ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.