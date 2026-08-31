Petaka Perairan Bali: Turis Inggris Diduga Terseret Arus di Pantai Tembles

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Petaka kembali terjadi di perairan Bali.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris bernama Marcin, 44, dilaporkan hilang saat berada di Pantai Tembles.

Korban diduga kuat terseret arus saat berada di kawasan pantai di Desa Penyaringan, Mendoyo, Jembrana, Bali, Minggu (30/8) malam.

Dugaan tersebut muncul setelah warga menemukan satu unit sepeda motor beserta barang-barang milik korban.

Barang-barang tersebut ditinggalkan begitu saja di area pantai tanpa pemiliknya sejak sore.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) baru menerima laporan kejadian tersebut pada Senin (31/8) pagi pukul 05.55 WITA.

Menurut informasi awal, korban diketahui tiba di lokasi sekitar pukul 18.00 WITA sebelum akhirnya dinyatakan hilang.

Menerima informasi tersebut, tujuh personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana langsung diterjunkan ke lokasi.