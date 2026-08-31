Pesta Ulang Tahun Berujung Petaka: Restoran Chez Gado-Gado Seminyak Terbakar

bali.jpnn.com, SEMINYAK - Kebakaran hebat melalap bangunan Restoran Chez Gado-Gado di Jalan Camplung Tanduk, Seminyak, Kuta, Badung, Minggu (30/8) malam pukul 19.30 WITA.

Peristiwa tersebut diduga kuat dipicu oleh dekorasi balon helium yang menyambar api lilin saat perayaan ulang tahun berlangsung.

“Anggota masih di lapangan untuk menyelidiki penyebab kebakaran di tempat kejadian perkara,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (31/8).

Insiden bermula di area pergola Restoran Chez Gado-Gado yang dihiasi balon helium milik tamu acara ulang tahun.

Suara letupan mendadak terdengar dari arah meja makan, diikuti munculnya api yang langsung menyambar plafon berbahan alang-alang.

Petugas keamanan restoran, Made Arya Wira Kumara, 32, bersama sejumlah staf sempat berusaha memadamkan api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Namun, material atap yang kering membuat kobaran api dengan cepat merambat dan melalap hampir seluruh struktur bangunan.

Sebanyak 10 armada Damkar Badung diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah agar tidak meluas ke kawasan sekitar.