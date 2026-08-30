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Dua Ruko di Jalan Raya Canggu Terbakar, Terdengar Ledakan Dua Kali

Minggu, 30 Agustus 2026 – 20:47 WIB
Dua Ruko di Jalan Raya Canggu Terbakar, Terdengar Ledakan Dua Kali - JPNN.com Bali
Petugas Damkar Badung berjibaku memadamkan api yang membakar dua ruko di Jalan Raya Canggu, Banjar Silayukti, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, terbakar, Sabtu (29/8) dini hari. Foto: Instagram @polsekkutautara

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Kebakaran hebat kembali terjadi di kawasan Kuta Utara, Badung, Bali.

Dua unit rumah toko (ruko) di Jalan Raya Canggu, Banjar Silayukti, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, terbakar, Sabtu (29/8) dini hari.

Api menghanguskan Ruko Kue Basah Yunia dan Ruko Kelontong Warung Madura dengan total kerugian materiil ditaksir mencapai Rp300 juta.

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Peristiwa yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 01.49 WITA tersebut bermula dari suara ledakan di salah satu ruko.

Menurut keterangan saksi di lokasi, terdengar suara ledakan sebanyak dua kali dari dalam ruko kue basah sebelum kobaran api membumbung tinggi dan dengan cepat merambat ke ruko kelontong di sebelahnya.

Warga sekitar sempat berupaya memadamkan kobaran api secara swadaya sebelum petugas kepolisian dan tim pemadam kebakaran tiba di lokasi.

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Menerima laporan warga, personel Polsek Kuta Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kompol I Ketut Sukadana bergerak cepat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Aparat kepolisian datang untuk mengamankan area dan mempermudah akses pemadaman.

Dua unit rumah toko (ruko) di Jalan Raya Canggu, Banjar Silayukti, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, terbakar, Sabtu (29/8) dini hari.
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TAGS   kebakaran ruko kebakaran ruko Jalan Raya Canggu Bali polsek kuta utara Damkar Badung

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