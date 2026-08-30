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JPNN.com Bali Kriminal TWA Blok Seked Kintamani Bangli Kembali Membara, Penyebab Karhutla Terungkap

TWA Blok Seked Kintamani Bangli Kembali Membara, Penyebab Karhutla Terungkap

Minggu, 30 Agustus 2026 – 20:26 WIB
TWA Blok Seked Kintamani Bangli Kembali Membara, Penyebab Karhutla Terungkap - JPNN.com Bali
Kobaran api membakar kawasan hutan TWA Blok Seked, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Minggu (30/8) siang. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BANGLI - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Blok Seked, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali, pada Minggu (30/8) siang pukul 12.00 WITA.

Tiupan angin kencang dan cuaca panas membuat api cepat membesar, membakar semak belukar serta pohon cemara dan tiblun hingga meluas ke area seluas dua hektare lebih.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh saksi Ni Wayan Serini yang melihat kemunculan api dari semak belukar.

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Setelah menginformasikan ke warga, kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Pos Polairud Polres Bangli.

15 menit berselang, personel gabungan dari Polairud Polres Bangli, Polsek Kintamani, dan Petugas KPHK Kintamani tiba di lokasi untuk membantu warga memadamkan api secara manual.

Dua unit mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) Bangli menyusul tiba pada pukul 14.00 WITA untuk melakukan penyemprotan APAR portable dan membuat ilaran (sekat api).

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Upaya pemadaman api dipimpin langsung Kapolres Bangli AKBP Anggun Adhika Putra bersama Kapolsek Kintamani Kompol Made Dwi Puja Rimbawa, melibatkan 30 personel Polres, delapan petugas Damkar, lima petugas KPHK, serta puluhan warga.

Berkat sinergi lintas instansi, api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 15.00 WITA.

Kobaran api membakar kawasan hutan TWA Blok Seked, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Minggu (30/8) siang.
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TAGS   KPHK Kintamani TWA Blok Seked polres bangli Karhutla TWA Blok Seked Kintamani Kebakaran Hutan dan Lahan polsek kintamani Damkar Bangli bpbd bangli

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