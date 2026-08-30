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JPNN.com Bali Kriminal Detik-Detik Dua WNA Nigeria Ditangkap Imigrasi di Ubud, Ada yang Coba Kabur!

Detik-Detik Dua WNA Nigeria Ditangkap Imigrasi di Ubud, Ada yang Coba Kabur!

Minggu, 30 Agustus 2026 – 07:02 WIB
Detik-Detik Dua WNA Nigeria Ditangkap Imigrasi di Ubud, Ada yang Coba Kabur! - JPNN.com Bali
Petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melakukan patroli di kawasan wisata Ubud, Gianyar, Bali, Sabtu (29/8). Foto: ANTARA/HO-Imigrasi Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Nigeria yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian di kawasan Ubud, Gianyar, Bali.

Dari hasil pemeriksaan awal, satu WNA terbukti overstay selama 379 hari, sementara satu lainnya tidak dapat menunjukkan dokumen resmi.

Penangkapan berlangsung saat petugas menggelar patroli keimigrasian pada Kamis (27/8) malam.

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Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar R. Haryo Sakti mengatakan, petugas membagi personel menjadi dua tim untuk menyisir pusat aktivitas warga asing di kawasan Ubud, Gianyar dan Sanur, Denpasar.

Tim yang bergerak di Ubud berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polsek Ubud sebelum menyisir sejumlah titik usaha.

Berdasarkan informasi warga sekitar terkait dugaan pelanggaran izin tinggal, petugas mendatangi lokasi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap dua WNA Nigeria tersebut.

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Insiden sempat terjadi ketika salah satu WNA mencoba melarikan diri saat hendak diperiksa petugas imigrasi.

Petugas dengan sigap melakukan pengejaran hingga berhasil meringkusnya.

Kantor Imigrasi Denpasar mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Nigeria yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian di kawasan Ubud, Gianyar, Bali
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TAGS   WNA nigeria wna nigeria kantor imigrasi denpasar Ubud sanur overstay patroli keimigrasian polsek ubud Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani

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