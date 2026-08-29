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JPNN.com Bali Kriminal Polresta Denpasar Gerebek Indekos di Jalan Sedap Malam, Sita 24 Paket SS

Polresta Denpasar Gerebek Indekos di Jalan Sedap Malam, Sita 24 Paket SS

Sabtu, 29 Agustus 2026 – 07:33 WIB
Polresta Denpasar Gerebek Indekos di Jalan Sedap Malam, Sita 24 Paket SS - JPNN.com Bali
Polresta Denpasar berhasil menggulung seorang pria berinisial IKDK, 31, yang diduga kuat bertindak sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu (SS) di sebuah kamar indekos di Jalan Sedap Malam, Gang Popi, Sumerta Kelod, Denpasar, pada Rabu (26/8) sore. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satresnarkoba Polresta Denpasar berhasil menggulung seorang pria berinisial IKDK, 31, yang diduga kuat bertindak sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu (SS).

Pria asal Sumerta Kauh, Denpasar, tersebut diringkus di sebuah kamar indekos di Jalan Sedap Malam, Gang Popi, Sumerta Kelod, Denpasar, pada Rabu (26/8) sore.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengungkapkan, penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan tersangka yang kerap disapa Kadek.

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Menindaklanjuti informasi tersebut, tim yang dipimpin Kasat Resnarkoba Kompol I Komang Agus D. W. langsung melakukan penyelidikan.

Tak lama berselang, petugas berhasil mengamankan tersangka saat hendak keluar dari kamar kosnya sekitar pukul 18.30 WITA.

Dari penggeledahan badan dan area kamar indekos yang disaksikan warga setempat, petugas menyita sejumlah barang bukti.

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Petugas mengamankan 24 paket sabu-sabu dengan berat bersih total 4,35 gram, perinciannya 23 paket terbungkus tisu di tas selempang dan satu paket di saku jaket.

Ikut diamankan timbangan elektrik, sendok pipet, bong alias alat isap, korek api gas, serta iPhone.

Polresta Denpasar berhasil menggulung seorang pria berinisial IKDK, 31, yang diduga kuat bertindak sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu (SS)
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TAGS   polresta denpasar sabu-sabu narkoba pengedar sabu-sabu Jalan Sedap Malam Denpasar indekos Paket Sabu-sabu

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