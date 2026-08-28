Dua Ruko di Depan Pasar Kuta II Ludes Terbakar, Sumber Api Misterius

bali.jpnn.com, KUTA - Musibah kebakaran saat musim kemarau kembali terjadi di Bali.

Dua unit ruko yang difungsikan sebagai tempat tinggal di Jalan Kendedes, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, Badung, depan Pasar Kuta II, terbakar, pada Jumat (28/8) pagi pukul 10.30 WITA.

Api diduga berasal dari toko Nomor 6 yang ditempati Suyono, 50, pedagang kopi asal Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut informasi, kejadian berawal saat Suyono baru saja pulang berjualan dan memandikan anaknya.

Seusai memandikan sang anak, Suyino keluar ruangan untuk mengecat gelas kopi.

Namun, tak lama kemudian anaknya berteriak dari dalam kamar.

Saat dicek, asap tebal sudah mengepul hebat.

Suyono bergerak cepat menyelamatkan anak dan mertuanya keluar bangunan sambil berteriak meminta bantuan warga sekitar.