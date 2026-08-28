Lansia 70 Tahun di Denpasar Tewas Tertimbun Bangunan Indekos yang Terbakar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat di Jalan Tukad Pancoran IV K1, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Jumat (28/8) pagi sekitar pukul 05.30 WITA.

Peristiwa tragis ini mengakibatkan seorang lansia bernama Samiyah, 70, meninggal dunia dan satu warga lainnya I Gusti Ngurah Bayu Triarsa, 30, mengalami luka bakar serius.

“Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga menghanguskan 10 kamar indekos semipermanen,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (28/8).

Api juga membakar satu unit rumah tinggal serta sebuah bangunan bengkel las yang berada di sisi kanan dan kiri sumber api.

Menurut Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, api pertama kali diketahui muncul sekitar pukul 05.30 WITA dari salah satu kamar indekos di lantai dua yang dalam keadaan kosong tanpa penghuni.

Saksi Gustina Haban, 42, yang baru selesai mandi mengaku melihat kilatan cahaya dari celah pintu kamar kosong tersebut.

Sadar akan ancaman bahaya, Gustina Haban langsung membangunkan dua anaknya dan berlari keluar sambil berteriak minta tolong.

Teriakan tersebut memicu kepanikan penghuni indekos lainnya yang langsung berhamburan menyelamatkan diri.