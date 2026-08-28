JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Lansia 79 Tahun di Nusa Penida Hilang di Perbukitan, Sempat Pamit Beli Obat

Lansia 79 Tahun di Nusa Penida Hilang di Perbukitan, Sempat Pamit Beli Obat

Jumat, 28 Agustus 2026 – 08:03 WIB
Lansia 79 Tahun di Nusa Penida Hilang di Perbukitan, Sempat Pamit Beli Obat - JPNN.com Bali
Tim SAR bergerak melakukan pencarian terhadap korban Ni Nyoman Selir, 79, lansia yang dilaporkan hilang misterius di Dusun/Banjar Semaya, Desa Suana, Nusa Penida, Klungkung. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan mengerahkan personel memburu keberadaan Ni Nyoman Selir, 79, lansia yang dilaporkan hilang misterius di Dusun/Banjar Semaya, Desa Suana, Nusa Penida, Klungkung.

Operasi pencarian besar-besaran untuk mencari Ni Nyoman Selir resmi dibuka sejak Kamis (27/8) kemarin.

Berdasar rekaman CCTV dan petunjuk awal di lapangan, korban diketahui meninggalkan rumahnya sejak Senin (24/8) lalu pukul 08.00 WITA.

Baca Juga:

Seorang saksi mata sempat berpapasan dan bertanya kepada korban, yang saat itu berjalan menuju arah perbukitan.

Kepada saksi, lansia tersebut mengaku hendak pergi ke pasar untuk membeli obat.

Namun, hingga tiga hari berselang, korban tak kunjung kembali.

Baca Juga:

Upaya pencarian mandiri yang dilakukan pihak keluarga bersama warga lokal di sekitar jalur bukit sempat menemui jalan buntu.

Bhabinkamtibmas Desa Suana I Wayan Supanca Ariansa yang menerima laporan warga segera melaporkan kejadian ini ke Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Denpasar, Kamis (27/8) kemarin pukul 09.40 WITA.

Berdasar rekaman CCTV dan petunjuk awal di lapangan, lansia Ni Nyoman Selir diketahui meninggalkan rumahnya sejak Senin (24/8) lalu pukul 08.00 WITA.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   lansia nusa penida polsek nusa penida Pos SAR Nusa Penida orang hilang CCTV basarnas bali Bhabinkamtibmas Suana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pieter Huistra Bongkar Kondisi PSS Menjelang Kontra Bali United, Mengkhawatirkan - JPNN.com Bali

    Pieter Huistra Bongkar Kondisi PSS Menjelang Kontra Bali United, Mengkhawatirkan

  2. Semen Padang Makin Sangar, Rekrut Stefano Lilipaly, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Semen Padang Makin Sangar, Rekrut Stefano Lilipaly, Responsnya Berkelas

  3. Van Gastel Semprot Pemain PSIM Yogyakarta, Persaingan Pemain Mengendur - JPNN.com Bali

    Van Gastel Semprot Pemain PSIM Yogyakarta, Persaingan Pemain Mengendur

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU