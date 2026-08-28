Lansia 79 Tahun di Nusa Penida Hilang di Perbukitan, Sempat Pamit Beli Obat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan mengerahkan personel memburu keberadaan Ni Nyoman Selir, 79, lansia yang dilaporkan hilang misterius di Dusun/Banjar Semaya, Desa Suana, Nusa Penida, Klungkung.

Operasi pencarian besar-besaran untuk mencari Ni Nyoman Selir resmi dibuka sejak Kamis (27/8) kemarin.

Berdasar rekaman CCTV dan petunjuk awal di lapangan, korban diketahui meninggalkan rumahnya sejak Senin (24/8) lalu pukul 08.00 WITA.

Seorang saksi mata sempat berpapasan dan bertanya kepada korban, yang saat itu berjalan menuju arah perbukitan.

Kepada saksi, lansia tersebut mengaku hendak pergi ke pasar untuk membeli obat.

Namun, hingga tiga hari berselang, korban tak kunjung kembali.

Upaya pencarian mandiri yang dilakukan pihak keluarga bersama warga lokal di sekitar jalur bukit sempat menemui jalan buntu.

Bhabinkamtibmas Desa Suana I Wayan Supanca Ariansa yang menerima laporan warga segera melaporkan kejadian ini ke Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Denpasar, Kamis (27/8) kemarin pukul 09.40 WITA.