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JPNN.com Bali Kriminal Terungkap! Adegan Wikwik Bule Australia Suka Sama Suka, Buru Pelaku Perempuan

Terungkap! Adegan Wikwik Bule Australia Suka Sama Suka, Buru Pelaku Perempuan

Kamis, 27 Agustus 2026 – 20:27 WIB
Terungkap! Adegan Wikwik Bule Australia Suka Sama Suka, Buru Pelaku Perempuan - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Satreskrim Polres Badung bergerak cepat mengamankan WNA asal Australia berinisial BA, 27, pelaku wikwik di halaman rumah warga di Kuta Utara, Bali. BA diamankan saat berusaha kabur ke negaranya di Bandara Gusti Ngurah Rai, Selasa (25/8) lalu. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menegaskan kasus wikwik yang melibatkan warga negara asing (WNA) di pelataran rumah warga di Jalan Pantai Berawa, Tibubeneng, Kuta Utara, Jumat (21/8) lalu melibatkan dua orang.

Satu orang sudah berhasil diamankan, yakni WNA Australia berinisial BA.

Pria 27 tahun tersebut yang diamankan saat hendak kabur ke negaranya melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Selasa (25/8) lalu.

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Satu lagi adalah seorang perempuan warga negara asing yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Pelaku mengaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk.

Mereka baru kenal di salah satu tempat hiburan malam di dekat tempat kejadian perkara,” ujar AKBP Joseph Edward Purba di Mapolres Badung, Kamis (27/8).

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Berdasarkan hasil pemeriksaan, terduga pelaku mengaku awalnya bertemu dengan seorang wanita di sebuah tempat hiburan alias beach club yang berada di dekat TKP.

Saat itu, keduanya dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol dan tidak saling mengenal.

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menegaskan kasus wikwik yang melibatkan warga negara asing (WNA) di pelataran rumah warga di Jalan Pantai Berawa
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TAGS   wikwik bule WNA Australia bule australia polres badung video viral imigrasi ngurah rai mabuk

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