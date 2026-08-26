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Polisi Denpasar Gerebek Tempat Indekos di Kerobokan, Pengedar Ganja tak Berkutik

Rabu, 26 Agustus 2026 – 19:46 WIB
Polisi Denpasar Gerebek Tempat Indekos di Kerobokan, Pengedar Ganja tak Berkutik - JPNN.com Bali
Satresnarkoba Polresta Denpasar menggerebek kamar indekos di Perumahan Widuri Permai, Jalan Muding Sari, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Senin (24/8) siang dan mengamankan tersangka berinisial GF alias Gilang, 24. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Satresnarkoba Polresta Denpasar menggerebek kamar indekos di Perumahan Widuri Permai, Jalan Muding Sari, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Senin (24/8) siang.

Seorang pemuda berinisial GF, 24, alias Gilang diringkus lantaran nekat menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis ganja.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika di kawasan Kerobokan.

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Tim Opsnal Subnit 2 Satnarkoba yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polresta Denpasar Kompol I Komang Agus D. W., langsung bergerak mengintai pergerakan pelaku di lokasi.

"Petugas mengamankan tersangka sekitar pukul 13.00 WITA saat berada di area parkiran indekos.

Dari penggeledahan badan dan kamar, ditemukan dua paket ganja siap edar dengan berat bersih total 16,59 gram," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (26/8).

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Selain dua paket barang haram tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti pendukung dari kamar tersangka.

Dari hasil interogasi, tersangka mengaku membeli ganja tersebut secara daring melalui akun media sosial Instagram seharga Rp1.000.000 untuk dua paket.

Seorang pemuda berinisial GF, 24, alias Gilang diringkus lantaran nekat menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis ganja.di Jalan Muding Sari, Kerobokan, Badung
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TAGS   polresta denpasar indekos kamar indekos Kerobokan ganja pengedar ganja narkoba

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