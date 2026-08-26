JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal KPK Cecar Empat Saksi Korupsi Izin Tinggal WNA di Denpasar, Ada Kabar

KPK Cecar Empat Saksi Korupsi Izin Tinggal WNA di Denpasar, Ada Kabar

Rabu, 26 Agustus 2026 – 19:07 WIB
KPK Cecar Empat Saksi Korupsi Izin Tinggal WNA di Denpasar, Ada Kabar - JPNN.com Bali
Beberapa kendaraan yang digunakan penyidik KPK saat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dalam kasus dugaan suap pengurus izin tinggal WNA di Mapolresta Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi di Polresta Denpasar, Bali, Rabu (26/8).

Pemeriksaan ini terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat sejumlah pejabat teras keimigrasian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penyidik membidik keterangan dari jajaran pimpinan dan staf perusahaan jasa pengurusan visa di Bali.

Baca Juga:

Empat saksi yang dipanggil, yaitu ROL (Direktur PT Visa Empat Bali), SDH (Direktur PT MSI Service Indonesia), GRW (Staf Operasional CV Visa Agung Bali) dan MNC (Staf Operasional PT Bali Internasional Surya Ayu).

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi tersebut di Polresta Denpasar, Bali," ujar Budi Prasetyo dilansir dari Antara.

Menurut Budi Prasetya, kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA periode 2022–2026 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Baca Juga:

Sejak 4 Juni 2026, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka.

Salah satunya adalah eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus mantan Dirjen Imigrasi 2023–2024, Silmy Karim, yang sempat menyerahkan diri seusai OTT digelar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi korupsi izin tinggal WNA yang menjerat pejabat Imigrasi di Polresta Denpasar, Bali, Rabu (26/8).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   KPK Komisi Pemberantasan Korupsi polresta denpasar WNA izin tinggal Izin Tinggal WNA Denpasar Wamen Imipas Silmy Karim OTT

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Makin Sangar, Rekrut Stefano Lilipaly, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Semen Padang Makin Sangar, Rekrut Stefano Lilipaly, Responsnya Berkelas

  2. Van Gastel Semprot Pemain PSIM Yogyakarta, Persaingan Pemain Mengendur - JPNN.com Bali

    Van Gastel Semprot Pemain PSIM Yogyakarta, Persaingan Pemain Mengendur

  3. 11 Pemain Termahal Super League 2026-2027: Dominan Persija, Persib & Borneo FC - JPNN.com Bali

    11 Pemain Termahal Super League 2026-2027: Dominan Persija, Persib & Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU