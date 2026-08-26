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JPNN.com Bali Kriminal UPDATE! Bule Australia Pelaku Wikwik Ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali

UPDATE! Bule Australia Pelaku Wikwik Ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali

Rabu, 26 Agustus 2026 – 08:33 WIB
UPDATE! Bule Australia Pelaku Wikwik Ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Satreskrim Polres Badung bergerak cepat mengamankan WNA asal Australia berinisial BA, 27, pelaku wikwik di halaman rumah warga di Kuta Utara, Bali. BA diamankan saat berusaha kabur ke negaranya di Bandara Gusti Ngurah Rai, Selasa (25/8) kemarin. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, BADUNG -
Tim Opsnal Satreskrim Polres Badung bergerak cepat mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial BA, 27.

Bule Negeri Kangguru yang diketahui terakhir menginap di Villa Anabele, Kerobokan, Badung ini ditangkap seusai video wikwik dirinya bersama pasangannya di depan pekarangan rumah warga viral di media sosial.

WNA Australia pelaku asusila sudah ditangkap Polres Badung,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Rabu (26/8).

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Menurutnya, penangkapan ini merupakan hasil kerja keras Tim Unit 4 Satreskrim Polres Badung di bawah pimpinan Kanit 4 Ipda I Gusti Ngurah Bayu Handaka.

Berdasarkan interogasi awal, pelaku mengaku bertemu seorang wanita di salah satu beach club kawasan Berawa dalam kondisi mabuk.

Keduanya kemudian keluar dan melakukan adegan wikwik di gang depan rumah warga, Jalan Pantai Berawa, Gang Family, Tibubeneng.

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Aksi tak senonoh itu pun dipergoki oleh pemilik rumah.

“Berdasar laporan pemilik rumah, anggota langsung bergerak dan berhasil mengidentifikasi identitas serta ciri-ciri pelaku melalui rekaman video yang beredar,” kata Kombes Ariasandy.

Tim Opsnal Satreskrim Polres Badung bergerak cepat mengamankan WNA asal Australia berinisial BA, 27, pelaku wikwik di halaman rumah warga di Kuta Utara, Bali
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TAGS   bule WNA Australia bule australia wikwik video viral video viral polres badung imigrasi ngurah rai

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