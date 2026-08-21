Belum Ada Tersangka Kematian Bule Inggris di Bali, Penyidik Tunggu Hasil Autopsi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polresta Denpasar terus mendalami penyebab pasti kematian warga negara asing (WNA) asal Inggris, Paul Innes Dougan alias PID.

Penyidik memfokuskan penyelidikan pada keterkaitan antara kondisi medis korban dan insiden pengeroyokan yang dialaminya di tempat hiburan malam di kawasan Legian, Kuta, Badung, pada Rabu (5/8) dini hari.

Seusai insiden pengeroyokan tersebut, korban PID sempat mendapat perawatan intensif selama dua pekan di RS Murni Teguh dan RS BIMC.

Namun, dalam proses perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (20/8).

Anak korban pun telah resmi melayangkan laporan ke Polsek Kuta.

Oleh karena itu, penyidik akan berkoordinasi dengan dokter forensik dan pihak rumah sakit guna memperoleh keterangan serta dokumen medis yang diperlukan.

Menurut Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang, penyidik belum bisa mengambil kesimpulan mengenai penyebab kematian korban.

Penyidik juga belum bisa meminta pertanggungjawaban pidana pihak tertentu meski ada indikasi kuat empat WNA Australia berinisial RGG, PAM, JRM, dan TRZ menjadi pelaku pengeroyokan korban.