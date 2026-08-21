Bule Inggris Tewas Dikeroyok di Kuta, Empat Terduga Pelaku Kabur ke Australia
bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Polresta Denpasar mengantongi identitas empat warga negara asing (WNA) asal Australia yang diduga mengeroyok turis asal Inggris, Paul Innes Dougan alias PID.
Keempatnya berinisial RGG, PAM, JRM, dan TRZ.
Keempat pelaku diduga telah melarikan diri ke Australia seusai kejadian.
Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Legian, Kuta, Badung, pada Rabu (5/8) dini hari sekitar pukul 02.00 WITA.
Seusai pengeroyokan, kondisi korban memburuk dan sempat dirawat intensif di RS Murni Teguh dan RS BIMC.
Namun, setelah berjuang selama dua pekan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (20/8) kemarin.
Anak korban resmi melaporkan kasus ini ke Polsek Kuta pada hari yang sama.
“Berdasar pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV, empat WNA Australia diduga terlibat dalam kasus kematian korban,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (21/8).
Penyidik Polresta Denpasar mengantongi identitas empat WNA asal Australia yang diduga mengeroyok turis asal Inggris, Paul Innes Dougan alias PID.
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