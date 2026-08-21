JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Bule Inggris Tewas Dikeroyok di Kuta, Empat Terduga Pelaku Kabur ke Australia

Bule Inggris Tewas Dikeroyok di Kuta, Empat Terduga Pelaku Kabur ke Australia

Jumat, 21 Agustus 2026 – 18:31 WIB
Bule Inggris Tewas Dikeroyok di Kuta, Empat Terduga Pelaku Kabur ke Australia - JPNN.com Bali
Penyidik Polresta Denpasar memasang garis polisi di tempat hiburan malam di kawasan Legian, Kuta, Badung, tempat bule Inggris Paul Innes Dougan alias PID dikeroyok empat WNA Australia hingga tewas. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Polresta Denpasar mengantongi identitas empat warga negara asing (WNA) asal Australia yang diduga mengeroyok turis asal Inggris, Paul Innes Dougan alias PID.

Keempatnya berinisial RGG, PAM, JRM, dan TRZ.

Keempat pelaku diduga telah melarikan diri ke Australia seusai kejadian.

Baca Juga:

Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Legian, Kuta, Badung, pada Rabu (5/8) dini hari sekitar pukul 02.00 WITA.

Seusai pengeroyokan, kondisi korban memburuk dan sempat dirawat intensif di RS Murni Teguh dan RS BIMC.

Namun, setelah berjuang selama dua pekan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (20/8) kemarin.

Baca Juga:

Anak korban resmi melaporkan kasus ini ke Polsek Kuta pada hari yang sama.

“Berdasar pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV, empat WNA Australia diduga terlibat dalam kasus kematian korban,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (21/8).

Penyidik Polresta Denpasar mengantongi identitas empat WNA asal Australia yang diduga mengeroyok turis asal Inggris, Paul Innes Dougan alias PID.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule Inggris bule inggris WNA Australia pengeroyokan kuta polresta denpasar polsek kuta Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value Super League Tembus Rp1,47 T, Persija, Persib & Persebaya Meroket - JPNN.com Bali

    Market Value Super League Tembus Rp1,47 T, Persija, Persib & Persebaya Meroket

  2. Johnny Jansen Sorot Debut Anak Pelatih Timnas John Herdman, Ada Kesalahan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sorot Debut Anak Pelatih Timnas John Herdman, Ada Kesalahan

  3. Tim Geypens Bongkar Kondisi Ruang Ganti Bali United Seusai Keok Dua Laga - JPNN.com Bali

    Tim Geypens Bongkar Kondisi Ruang Ganti Bali United Seusai Keok Dua Laga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU