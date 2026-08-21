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Viral Video Asusila WNA & Dua Cewek Lokal di Canggu, Ini Temuan Polres Badung

Jumat, 21 Agustus 2026 – 07:15 WIB
Viral Video Asusila WNA & Dua Cewek Lokal di Canggu, Ini Temuan Polres Badung - JPNN.com Bali
Viral video asusila yang dibuat WNA Prancis dan dua cewek lokal di Canggu, Badung. Ilustrasi Foto: ANTARA/Ali Khumaini

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Polres Badung bergerak cepat menindaklanjuti video viral aksi tidak senonoh yang terjadi di depan pekarangan rumah warga di Jalan Pantai Batu Bolong No. 70A, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Badung, Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian untuk olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV).

"Berdasarkan pengecekan di lapangan, peristiwa tersebut dikonfirmasi terjadi pada Kamis (20/8) sekitar pukul 02.33 WITA.

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Lokasinya persis di depan pintu masuk rumah warga berinisial NLM, 25," ujar Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti kepada awak media.

Kejadian berawal saat pemilik rumah, NLM, sedang bermain game di kamarnya yang berdekatan dengan area pintu depan.

Ia mencurigai adanya suara bisikan asing dari luar rumah, lalu memeriksa rekaman CCTV secara real-time.

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Melalui rekaman tersebut, NLM melihat tiga orang, diduga dua perempuan lokal dan satu laki-laki Warga Negara Aksi (WNA) sedang melakukan tindakan asusila.

Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV oleh petugas, terlihat interaksi berupa transaksi uang sebelum aksi tersebut berlangsung.

Polres Badung bergerak cepat menindaklanjuti video viral aksi tidak senonoh yang terjadi di depan pekarangan rumah warga di Jalan Pantai Batu Bolong, Canggu
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TAGS   video viral video viral WNA cewek cewek lokal polsek kuta utara polres badung Canggu video asusila

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