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JPNN.com Bali Kriminal Kamar Indekos di Denpasar Ludes Terbakar, Aksi Konyol Penghuni Jadi Pemicu

Kamar Indekos di Denpasar Ludes Terbakar, Aksi Konyol Penghuni Jadi Pemicu

Rabu, 19 Agustus 2026 – 19:08 WIB
Kamar Indekos di Denpasar Ludes Terbakar, Aksi Konyol Penghuni Jadi Pemicu - JPNN.com Bali
Diduga akibat kompor menyala yang ditinggal pergi, empat kamar indekos semipermanen di Jalan Malboro XIV, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, hangus dilalap api, Selasa (18/8) malam pukul 22.30 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Musibah kebakaran kembali terjadi di ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Diduga akibat kompor menyala yang ditinggal pergi, empat kamar indekos semipermanen di Jalan Marlboro XIV, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, hangus dilalap api, Selasa (18/8) malam pukul 22.30 WITA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, amukan api dipicu dari aktivitas memasak salah satu penghuni indekos di kamar nomor 10, Evi Nurjana, 31.

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"Saksi Evi menjelaskan sekitar pukul 22.00 WITA ia sedang menggoreng perkedel, lalu ditinggal keluar sebentar untuk membeli BBM sepeda motor.

Saat kembali, kamar indekos sudah dalam keadaan terbakar hebat," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (19/8).

Kebakaran tersebut memicu kepanikan warga sekitar.

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Saksi Yeni Juita Margareta, 37, mengaku langsung berhamburan keluar kamar bersama suami dan anaknya setelah mendengar teriakan warga.

Kadek Suteja, 41, selaku pemilik tanah kontrakan, berupaya memadamkan api menggunakan selang seadanya.

Diduga akibat kompor menyala yang ditinggal pergi, empat kamar indekos semipermanen di Jalan Malboro XIV, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, hangus dilalap api
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TAGS   kebakaran indekos kamar indekos Denpasar Bali Damkar Denpasar polresta denpasar

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