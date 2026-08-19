Mengulik Kisah WNA Jerman & Norwegia Masuk Sel Deteni Rudenim Denpasar, Hhmm

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Imigrasi Bali melakukan tindakan tegas menindak warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian.

Dua WNA berinisial K.A.H, 33, asal Jerman dan N.F, 25, asal Norwegia dijebloskan ke sel tahanan Rudenim Denpasar.

“Saat ini keduanya sudah berada di blok hunian Rudenim Denpasar dalam keadaan aman dan tertib,” ujar Kepala Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, Selasa (18/8).

Deteni asal Norwegia, N.F, sebelumnya sempat viral di media sosial setelah kedapatan enggan membayar jasa perawatan di sebuah salon kecantikan di kawasan Canggu, Kuta Utara.

Kesalahpahaman tersebut bermula dari ketidakpuasan N.F terhadap hasil perawatan alisnya, yang memicu adu argumen hingga videonya viral.

Pada Senin, 10 Agustus 2026, N.F kembali mendatangi salon tersebut hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat ke Polsek Kuta Utara untuk mediasi.

Setelah tercapai kesepakatan damai, penanganan terkait pelanggaran izin tinggal N.F diserahkan kepada pihak imigrasi.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, izin tinggal Visa on Arrival (VoA) milik N.F telah habis masa berlakunya sejak 7 Juli 2026.