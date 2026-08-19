Dua WNA Asal Jerman & Norwegia Didetensi di Rudenim Denpasar, Fatal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar menerima penyerahan dua Warga Negara Asing (WNA) perempuan yang terbukti melanggar aturan keimigrasian akibat overstay.

Kedua deteni tersebut masing-masing diketahui berinisial K.A.H, 33, asal Jerman dan N.F, 25, asal Norwegia.

"Saat ini keduanya sudah berada di blok hunian Rudenim Denpasar dalam keadaan aman dan tertib,” ujar Kepala Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, Selasa (18/8).

Penangkapan N.F sempat menarik perhatian publik setelah aksi indisiplinnya viral di media sosial karena enggan membayar jasa salon di kawasan Canggu, Kuta Utara.

Hasil pemeriksaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menunjukkan izin tinggal Visa on Arrival (VoA) milik N.F telah habis sejak 7 Juli 2026.

Overstay selama 34 hari ini membuatnya terjerat Pasal 78 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Setelah menjalani penahanan sementara di Imigrasi Ngurah Rai sejak Senin (10/8), N.F dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada Rabu (12/8) lalu.

Pada hari yang sama, Rudenim Denpasar juga menerima K.A.H, WNA asal Jerman.