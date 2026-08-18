Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Pesisir Bali, Bekuk Pria Jembrana di Kedonganan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali membongkar jaringan peredaran narkotika di kawasan pesisir Bali.

Seorang pria berinisial MK asal Desa Melaya, Jembrana, diringkus di kamar indekos di belakang Warung Ikan Bakar, Jalan Pantai Kedonganan, Kuta, Badung, Selasa (18/8).

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan penangkapan tersangka MK berawal dari keresahan warga sekitar pesisir Pantai Kedonganan.

Mereka melaporkan maraknya transaksi barang haram di wilayah Kedonganan, Kuta, Badung, Bali.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim yang dipimpin AKBP Nanang Prihasmoko bergerak melakukan penyelidikan hingga mengamankan terduga pelaku di kamar indekosnya.

"Saat penggeledahan yang disaksikan warga setempat, petugas menemukan sejumlah paket kristal bening diduga sabu-sabu yang disembunyikan dalam pipet dan selotip hitam di lantai kamar," ujar Kombes Ariasandy, Selasa (18/8).

Petugas kemudian melakukan penggeledahan lanjutan dan menemukan paket sabu-sabu tambahan yang disembunyikan di dalam alat waterpass yang tergantung di dinding pintu.

Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya delapan plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu.