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Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Pesisir Bali, Bekuk Pria Jembrana di Kedonganan

Selasa, 18 Agustus 2026 – 17:26 WIB
Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Pesisir Bali, Bekuk Pria Jembrana di Kedonganan - JPNN.com Bali
Seorang pria berinisial MK asal Desa Melaya, Jembrana, diringkus jajaran Ditpolairud Polda Bali di kamar indekos di belakang Warung Ikan Bakar, Jalan Pantai Kedonganan, Kuta, Badung, Selasa (18/8). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali membongkar jaringan peredaran narkotika di kawasan pesisir Bali.

Seorang pria berinisial MK asal Desa Melaya, Jembrana, diringkus di kamar indekos di belakang Warung Ikan Bakar, Jalan Pantai Kedonganan, Kuta, Badung, Selasa (18/8).

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan penangkapan tersangka MK berawal dari keresahan warga sekitar pesisir Pantai Kedonganan.

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Mereka melaporkan maraknya transaksi barang haram di wilayah Kedonganan, Kuta, Badung, Bali.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim yang dipimpin AKBP Nanang Prihasmoko bergerak melakukan penyelidikan hingga mengamankan terduga pelaku di kamar indekosnya.

"Saat penggeledahan yang disaksikan warga setempat, petugas menemukan sejumlah paket kristal bening diduga sabu-sabu yang disembunyikan dalam pipet dan selotip hitam di lantai kamar," ujar Kombes Ariasandy, Selasa (18/8).

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Petugas kemudian melakukan penggeledahan lanjutan dan menemukan paket sabu-sabu tambahan yang disembunyikan di dalam alat waterpass yang tergantung di dinding pintu.

Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya delapan plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu.

Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali membongkar jaringan peredaran narkotika di kawasan pesisir Bali yang melibatkan seorang pria asal Jembrana berinisial MK
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TAGS   Ditpolairud Polda Bali pantai kedonganan Warung Ikan Bakar narkoba sabu-sabu pria Jembrana Pria Jembrana pesisir bali

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