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JPNN.com Bali Kriminal Pemuda Asal OKU Timur Tewas Dihantam Motor Roda Tiga di Bali, OMG!

Pemuda Asal OKU Timur Tewas Dihantam Motor Roda Tiga di Bali, OMG!

Selasa, 18 Agustus 2026 – 13:15 WIB
Pemuda Asal OKU Timur Tewas Dihantam Motor Roda Tiga di Bali, OMG! - JPNN.com Bali
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di di Jalan Tukad Pancoran, tepat di depan Toko Bangunan Puji Km 7, Denpasar, Selasa (18/8) dini hari yang menewaskan pemuda asal OKU Timur, Sumsel, Ketut Sudarman, 20. Foto: Antara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut merenggut nyawa seorang pemuda di Jalan Tukad Pancoran, tepat di depan Toko Bangunan Puji Km 7, Denpasar, Selasa (18/8) dini hari pukul 03.45 WITA.

Pengendara motor Honda Scoopy DK 3849 KAB, Ketut Sudarman, 20, tewas setelah terlibat tabrakan dengan kendaraan roda tiga merek Viar P 4829 TK yang dikendarai I Wayan Slamet Ariadi, 56.

Korban asal Karang Mulia, Semendawai Timur, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan, itu meninggal dengan luka patah tulang lutut kanan dan lecet di bagian wajah.

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“Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUP Prof. Ngoerah Denpasar,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (18/8).

Di lain sisi, I Wayan Slamet Ariadi, asal Jalan Tukad Pancoran, Panjer, Denpasar, selamat dan tidak mengalami luka-luka.

Kejadian bermula saat korban Ketut Sudarman mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dari arah barat menuju timur.

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Setibanya di lokasi kejadian, korban diduga kurang berhati-hati hingga kendaraannya oleng ke kanan dan masuk terlalu jauh ke jalur lawan.

Pada saat bersamaan, sepeda motor roda tiga Viar yang dikendarai I Wayan Slamet Ariadi melaju dari arah sebaliknya.

Pengendara motor Honda Scoopy DK 3849 KAB, Ketut Sudarman, 20, tewas setelah terlibat tabrakan dengan kendaraan roda tiga merek Viar P 4829 TK
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TAGS   pemuda OKU Timur Pemuda OKU Timur tewas Denpasar Motor Roda Tiga polresta denpasar RSUP Prof Ngoerah Bali kecelakaan

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