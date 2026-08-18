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Propam Polda Bali Sidak Personel, Sikat Pelanggaran dan Judol, Lihat!

Selasa, 18 Agustus 2026 – 12:42 WIB
Propam Polda Bali Sidak Personel, Sikat Pelanggaran dan Judol, Lihat! - JPNN.com Bali
Bidpropam Polda Bali menggelar Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiplin) terhadap seluruh personel Polri, Selasa (18/8) dan menghukum anggota yang melakukan pelanggaran. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bidpropam Polda Bali menggelar Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiplin) terhadap seluruh personel, Selasa (18/8).

Gaktiplin ini sebagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri.

Operasi penegakan ini dipimpin langsung Plt. Kasubbid Provos Bidpropam Polda Bali AKBP Nandang Irwanto.

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Menurut AKBP Nandang Irwanto, pemeriksaan menyasar beberapa poin krusial.

Mulai dari sikap tampang dan kelengkapan personel.

“Ini memastikan kerapian dan identitas diri anggota sesuai standar Polri,” ujar AKBP Nandang Irwanto, Selasa (18/8).

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Kedua berkaitan dengan kelengkapan administrasi dengan melakukan pemeriksaan dokumen resmi keanggotaan.

Pemeriksaan ketiga, kata AKBP Nandang Irwanto, untuk meminimalisasi keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online (judol).

Bidpropam Polda Bali menggelar Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiplin) terhadap seluruh personel Polri, Selasa (18/8).
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TAGS   polda bali Propam Polda Bali Bidpropam Polda Bali Polri judol judi online pelanggaran Gaktiplin Kode Etik Profesi Polri

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