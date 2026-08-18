Propam Polda Bali Sidak Personel, Sikat Pelanggaran dan Judol, Lihat!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bidpropam Polda Bali menggelar Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiplin) terhadap seluruh personel, Selasa (18/8).

Gaktiplin ini sebagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri.

Operasi penegakan ini dipimpin langsung Plt. Kasubbid Provos Bidpropam Polda Bali AKBP Nandang Irwanto.

Menurut AKBP Nandang Irwanto, pemeriksaan menyasar beberapa poin krusial.

Mulai dari sikap tampang dan kelengkapan personel.

“Ini memastikan kerapian dan identitas diri anggota sesuai standar Polri,” ujar AKBP Nandang Irwanto, Selasa (18/8).

Kedua berkaitan dengan kelengkapan administrasi dengan melakukan pemeriksaan dokumen resmi keanggotaan.

Pemeriksaan ketiga, kata AKBP Nandang Irwanto, untuk meminimalisasi keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online (judol).