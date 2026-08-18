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JPNN.com Bali Kriminal Warga NTT Tewas di Dasar Tukad Mati Denpasar, Tinggalkan Joran Menghadap Sungai

Warga NTT Tewas di Dasar Tukad Mati Denpasar, Tinggalkan Joran Menghadap Sungai

Selasa, 18 Agustus 2026 – 11:25 WIB
Warga NTT Tewas di Dasar Tukad Mati Denpasar, Tinggalkan Joran Menghadap Sungai - JPNN.com Bali
Warga dan petugas kepolisian Denpasar mengevakuasi jasad Ferdinand Faot, 38, yang ditemukan meninggal dunia di dasar sungai Tukad Mati, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar, Senin (17/8) dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib nahas menimpa Ferdinand Faot.

Pria 38 tahun asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini ditemukan meninggal dunia di dasar sungai Tukad Mati, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar, Senin (17/8) dini hari.

“Korban diduga kuat terpeleset dan tenggelam karena tidak bisa berenang saat memancing di tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (18/8).

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Menurut Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, peristiwa bermula ketika korban pamit kepada istrinya, Yulianingsih, 38, untuk pergi memancing pada Minggu (16/8) sore pukul 15.00 WITA seusai beribadah di gereja.

"Namun, hingga pukul 17.00 WITA, ponsel korban sudah tidak aktif saat dihubungi.

Merasa cemas karena suami tak kunjung pulang, sang istri lantas menyusuri tempat memancing korban sekitar pukul 19.00 WITA," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

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Sesampainya di lokasi, sebelah utara Pakabar Bali, saksi menemukan sepeda motor yang dibawa korban terparkir.

Namun, sosok Ferdinand Faot tak terlihat di sekitar area sungai.

Pria 38 tahun asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini ditemukan meninggal dunia di dasar sungai Tukad Mati, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar, Senin (17/8) pagi
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TAGS   NTT pria pria ntt Tukad Mati Tukad Mati Denpasar joran pemancing Denpasar polresta denpasar RSUP Prof Ngoerah

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