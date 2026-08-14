Gawat! Anak 15 Tahun di Denpasar Terlibat Jaringan Narkoba, BB Bikin Bergeleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Miris. Peredaran gelap narkotika di Provinsi Bali mulai menyasar kelompok usia anak di bawah umur.

Terbaru, tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Bali membekuk seorang remaja berinisial AAN, 15, yang nekat menjadi kurir sabu-sabu (SS) di wilayah Denpasar Barat.

Pengungkapan kasus ini dibeberkan langsung oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy, Jumat (14/8).

Penangkapan berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di kawasan Jalan Teuku Umar, Denpasar Barat.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Unit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Bali yang dipimpin Ipda Komang Widarsana langsung melakukan penyelidikan di lokasi.

"Pengungkapan dilakukan pada Senin (10/8/2026) sekitar pukul 19.00 WITA.

Petugas yang berada di lapangan mencurigai gerak-gerik seorang remaja di pinggir jalan depan Toko Hiztory dan langsung mengamankannya," ujar Kombes Ariasandy, Jumat (14/8).

Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat, petugas menemukan barang bukti dalam jumlah yang cukup fantastis untuk ukuran remaja seusianya.