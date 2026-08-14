Bule Lithuania Kelahiran Israel Diusir dari Bali, Dicekal Masuk Indonesia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengambil tindakan tegas terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di Bali.

Seorang pria berkewarganegaraan Lithuania berinisial BR resmi dideportasi akibat nekat bekerja secara ilegal di Provinsi Bali.

BR yang diketahui kelahiran Israel, merupakan sosok di balik akun media sosial populer @the.bali.dream.

BR kedapatan menjalankan aktivitas bisnis sebagai pemilik sekaligus pembuat konten (content creator) berbayar dan mengelola pemasaran digital untuk platform tersebut.

Bule Lithuania itu dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai menggunakan maskapai Thai Airways penerbangan TG32 rute Denpasar–Bangkok.

BR kemudian melanjutkan penerbangan sambungan menuju Frankfurt hingga tujuan akhir di Vilnius, Lithuania.

"Selain dideportasi, BR juga dijatuhi sanksi penangkalan (cekal) untuk tidak masuk ke wilayah Indonesia selama lima tahun terhitung sejak 13 Agustus 2026, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang," ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, Jumat (14/8).

Berdasarkan data keimigrasian, BR pertama kali masuk ke wilayah Indonesia pada 7 Mei 2026 dengan menggunakan Visa Kunjungan Bisnis.