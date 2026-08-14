JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polda Bali Tangkap Warga Jember, Sabu-sabu Hampir 1 Kg dan Ganja Disita

Polda Bali Tangkap Warga Jember, Sabu-sabu Hampir 1 Kg dan Ganja Disita

Jumat, 14 Agustus 2026 – 09:23 WIB
Polda Bali Tangkap Warga Jember, Sabu-sabu Hampir 1 Kg dan Ganja Disita - JPNN.com Bali
Seorang pria berinisial IH, 35, asal Jember, Jawa Timur, ditangkap seusai kedapatan menyimpan barang bukti sabu-sabu (SS) seberat lebih dari 831 gram dan ganja sebanyak 10 gram. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali menggagalkan peredaran narkotika jaringan antarnegara.

Seorang pria berinisial IH, 35, asal Jember, Jawa Timur, ditangkap seusai kedapatan menyimpan barang bukti sabu-sabu (SS) seberat lebih dari 831 gram dan ganja sebanyak 10 gram.

Menurut Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai maraknya transaksi narkoba di kawasan Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar Barat.

Baca Juga:

"Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Bali yang dipimpin Kompol Muhammad Rizky Fernandez langsung melakukan penyelidikan.

Pelaku akhirnya berhasil diringkus pada Senin, 3 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 WITA," ujar Kombes Pol. Ariasandy, Kamis (13/8).

Petugas kemudian bergerak melakukan penggeledahan di lokasi pertama, sebuah kamar homestay di Jalan Teuku Umar Barat.

Baca Juga:

Dengan disaksikan warga setempat, polisi menemukan kotak pensil berisi dua paket sabu-sabu dan dua paket ganja, lengkap dengan timbangan digital, plastik klip, serta alat hisap.

Dari hasil interogasi, pelaku mengaku masih menyimpan pasokan narkoba lainnya di lokasi kedua, di sebuah kamar hotel di area yang sama.

Seorang pria berinisial IH, 35, asal Jember, Jawa Timur, ditangkap seusai kedapatan menyimpan barang bukti sabu-sabu (SS) seberat lebih dari 831 gram dan ganja
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali Jember Jawa Timur sabu-sabu ganja Denpasar Bali jaringan malaysia Jalan Teuku Umar BB Narkoba

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan

  2. Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh - JPNN.com Bali

    Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh

  3. Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU