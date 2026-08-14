Viral Cewek Muda di Denpasar Babak Belur Dianiaya Oknum Dokter, Parah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus dugaan penganiayaan di Denpasar, Bali, yang sempat viral di media sosial Instagram resmi ditangani pihak kepolisian.

Seorang oknum dokter berinisial I Komang AAP, 32, dilaporkan ke Polresta Denpasar seusai diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya, Ni Made ADA, 25.

"Kasus penganiayaan ini terjadi pada Senin (10/8) sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Soka, Gang Kertapura VB, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur," ujar

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (13/8) kemarin.

Insiden tersebut bermula dari cekcok mulut antara korban dan terlapor yang menjalin hubungan asmara.

Emosi yang tak terkontrol membuat terlapor nekat menganiaya korban menggunakan tangan kosong.

Akibat tindakan kekerasan tersebut, korban mengalami luka fisik di beberapa bagian tubuh.

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Perempuan muda itu mengalami luka memar pada bagian wajah, mata sebelah kiri, tangan kiri, punggung, serta benjolan di bagian kepala.

Saat ini, pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memproses laporan tersebut.