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Dump Truk Patah As Roda di Tanjakan Jimbaran, Terguling Timpa Toyota Innova

Kamis, 13 Agustus 2026 – 11:39 WIB
Dump Truk Patah As Roda di Tanjakan Jimbaran, Terguling Timpa Toyota Innova - JPNN.com Bali
Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Uluwatu, tepatnya di sebelah utara Pura Pasambiangan, Jimbaran, Km 30, Kuta Selatan, Badung, Rabu (12/8/2026) petang pukul 18.50 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Uluwatu, tepatnya di sebelah utara Pura Pasambiangan, Jimbaran, Km 30, Kuta Selatan, Badung, Rabu (12/8/2026) petang pukul 18.50 WITA.

Tabrakan maut itu melibatkan dump truk dan satu unit mobil Toyota Innova.

Kecelakaan berawal saat dump truk DR 8092 KU yang dikemudikan Mustakim, 44, dan Toyota Innova DK 1096 QT yang dikendarai I Putu Oko Budi Utomo, 30, bergerak dari timur menuju selatan.

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Posisi dump truk saat itu berada tepat di depan mobil Innova.

Setibanya di lokasi kejadian yang memiliki kondisi jalan beraspal, menikung, serta menanjak, dump truk mengalami kendala teknis mendadak berupa patah as roda belakang sebelah kiri.

Tak mampu menahan beban di jalan menanjak, truk langsung bergerak mundur, terguling, dan menimpa bagian depan Toyota Innova yang berada tepat di belakangnya.

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Meskipun badan truk sempat menimpa mobil di belakangnya, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka berat dalam musibah ini.

“Baik pengemudi dump truk maupun pengemudi Innova dilaporkan selamat tanpa mengalami luka-luka,” ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (13/8).

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Uluwatu, tepatnya di sebelah utara Pura Pasambiangan, Jimbaran, Km 30, Kuta Selatan, Badung, Rabu (12/8/2026) petang
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TAGS   dump truk Innova as roda Jimbaran uluwatu Bali polresta denpasar kecelakaan

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