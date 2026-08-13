Cewek Kazakhstan Penyelundup 1 Kg Hasish Ditangkap di Bandara Bali, Ada Fakta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim gabungan BNNP Bali dan Bea Cukai Ngurah Rai kembali membongkar upaya penyelundupan narkotika lintas negara.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Kazakhstan berinisial VM, 25, ditangkap saat mencoba menyelundupkan hasish melalui rute penerbangan Bangkok–Bali.

VM diamankan seusai kedapatan menyelundupkan 1 kg hasish setelah mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (4/8) lalu.

Penyelundupan tersebut terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap VM, penumpang penerbangan rute Bangkok–Denpasar.

Dari koper milik pelaku yang berisi pakaian dan aksesoris wanita, petugas menemukan satu kemasan plastik jar berwarna hitam berisi gel yang terkonfirmasi sebagai narkotika golongan I jenis Hasish dengan berat total 1.079 gram bruto.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan jejak digital pada alat komunikasi pelaku, VM mengaku bertindak sebagai kurir yang dikendalikan oleh seorang wanita asal Kazakhstan.

Pelaku diperintahkan membawa koper tersebut ke Bali untuk diserahkan kepada seseorang yang hingga kini masih dalam penyelidikan.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala BNNP Bali, Brigjen Dr. Putu Putera Sadana langsung menginstruksikan timnya untuk bergerak cepat melakukan pengembangan

kasus melalui metode controlled delivery dan pelacakan jaringan.