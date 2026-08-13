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JPNN.com Bali Kriminal Cewek Kazakhstan Penyelundup 1 Kg Hasish Ditangkap di Bandara Bali, Ada Fakta

Cewek Kazakhstan Penyelundup 1 Kg Hasish Ditangkap di Bandara Bali, Ada Fakta

Kamis, 13 Agustus 2026 – 08:44 WIB
Cewek Kazakhstan Penyelundup 1 Kg Hasish Ditangkap di Bandara Bali, Ada Fakta - JPNN.com Bali
Kepala BNNP Bali Brigjen Dr. Putu Putera Sadana memberikan keterangan kepada awak media terkait penyelundupan 1 kg hasish yang melibatkan cewek asal Kazakhstan berinisial VM, 25, di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Foto: Humas BNNP Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim gabungan BNNP Bali dan Bea Cukai Ngurah Rai kembali membongkar upaya penyelundupan narkotika lintas negara.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Kazakhstan berinisial VM, 25, ditangkap saat mencoba menyelundupkan hasish melalui rute penerbangan Bangkok–Bali.

VM diamankan seusai kedapatan menyelundupkan 1 kg hasish setelah mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (4/8) lalu.

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Penyelundupan tersebut terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap VM, penumpang penerbangan rute Bangkok–Denpasar.

Dari koper milik pelaku yang berisi pakaian dan aksesoris wanita, petugas menemukan satu kemasan plastik jar berwarna hitam berisi gel yang terkonfirmasi sebagai narkotika golongan I jenis Hasish dengan berat total 1.079 gram bruto.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan jejak digital pada alat komunikasi pelaku, VM mengaku bertindak sebagai kurir yang dikendalikan oleh seorang wanita asal Kazakhstan.

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Pelaku diperintahkan membawa koper tersebut ke Bali untuk diserahkan kepada seseorang yang hingga kini masih dalam penyelidikan.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala BNNP Bali, Brigjen Dr. Putu Putera Sadana langsung menginstruksikan timnya untuk bergerak cepat melakukan pengembangan
kasus melalui metode controlled delivery dan pelacakan jaringan.

Cewek asal Kazakhstan berinisial VM, 25, diamankan setelah menyelundupkan 1 kg hasish setiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Selasa (4/8) lalu
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TAGS   cewek WNA Kazakhstan WNA Kazakhstan bandara bali Bandara I Gusti Ngurah Rai hasish narkotika BNNP Bali Bea Cukai Ngurah Rai

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