Pria Medan Terancam Mati di Bali, BB 1,6 Kg Ganja & 104,96 Gram SS Jadi Bukti

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja dan sabu-sabu di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.

Seorang pria berinisial YPS, asal Medan, Sumatra Utara (Sumut) ditangkap beserta barang bukti narkotika dengan total berat mencapai hampir 1,8 kilogram.

Perinciannya, 1.750,90 gram bruto atau 1.696,24 gram neto ganja dan 104,06 gram bruto atau 102,24 gram neto sabu-sabu (SS).

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan penyidik Ditresnarkoba Polda Bali,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Rabu (12/8).

Penangkapan YPS bermula ketika petugas menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika di wilayah Jimbaran, Minggu, 2 Agustus 2026 pukul 23.30 WITA.

Menerima laporan tersebut, Tim Opsnal Unit II Subdit III Ditresnarkoba Polda Bali yang dipimpin Kanit AKP I Made Sudiarsa langsung bergerak melakukan penyelidikan.

Pada Senin, 3 Agustus 2026 pukul 00.40 WITA, petugas mengamankan YPS di tempat indekos di Lingkungan Mekar Sari Simpangan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan.

Dengan disaksikan dua orang warga setempat, tim melakukan penggeledahan badan dan kamar indekos pelaku.