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Breaking News! KMP Putri Yasmin Rute Padangbai–Lembar Terbakar

Rabu, 12 Agustus 2026 – 09:02 WIB
Breaking News! KMP Putri Yasmin Rute Padangbai–Lembar Terbakar - JPNN.com Bali
Tim Rescue mendekati KMP Putri Yasmin rute Pelabuhan Padangbai, Bali - Lembar, NTB, yang terbakar di Perairan Sekotong, Lombok Barat, Rabu (12/8). Foto: Humas Basarnas Mataram

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Musibah kebakaran kapal motor penumpang di wilayah perairan Bali – Nusa Tenggara (Nusra) kembali terjadi.

KMP Putri Yasmin yang melayani Pelabuhan Padangbai, Bali – Lembar, Lombok Barat, NTB, dilaporkan terbakar di perairan Sekotong, Rabu (12/8) dini hari pukul 04.15 WITA.

Belum diketahui kronologis pasti kejadian, jumlah penumpang dan anak buah kapal (ABK) KMP Putri Yasmin.

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Basarnas menerima laporan insiden ini pada pukul 04.39 WITA dari Nahkoda RB 220 Mataram, Nurdin.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim penyelamat langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 04.45 WITA.

“Tim rescue diperkirakan tiba di titik koordinat 8°43'12.37"S - 115°47'35.93"E sekitar pukul 05.10 WITA,” ujar sumber Basarnas.

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Lokasi kebakaran berjarak sekitar 16,84 nautical miles dengan heading 272.37° dari posisi RB 220 Mataram.

Proses pertolongan awal terhadap para penumpang turut dibantu KMP Port Link 2 yang saat itu melintas di sekitar lokasi kejadian.

KMP Putri Yasmin yang melayani Pelabuhan Padangbai, Bali – Lembar, Lombok Barat, NTB, dilaporkan terbakar di perairan Sekotong, Rabu (12/8) dini hari
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TAGS   KMP Putri Yasmin kebakaran kapal Rute Padangbai - Lembar Perairan Sekotong pelabuhan padangbai pelabuhan lembar Basarnas tim rescue Bali NTB

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