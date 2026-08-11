JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polresta Denpasar Ringkus Pelaku Rudapaksa Anak 13 Tahun di Suwung, Tragis

Polresta Denpasar Ringkus Pelaku Rudapaksa Anak 13 Tahun di Suwung, Tragis

Selasa, 11 Agustus 2026 – 19:17 WIB
Polresta Denpasar Ringkus Pelaku Rudapaksa Anak 13 Tahun di Suwung, Tragis - JPNN.com Bali
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial DB, Senin, 3 Agustus 2026 lalu dalam kasus rudapaksa bocah perempuan berinisial YAS, 13. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial DB, Senin, 3 Agustus 2026 lalu.

Pria 28 tahun asal Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu diamankan atas dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan alias rudapaksa terhadap anak di bawah umur berinisial YAS, 13.

Akibat perbuatannya tersangka DB dijerat dengan Pasal 473 ayat (1) KUHP tentang perkosaan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun.

Baca Juga:

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan penyidik Unit PPA.

Status pelaku sudah jadi tersangka,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (11/8).

Aksi rudapaksa yang menimpa korban terjadi pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Arta Segara, Suwung, Denpasar.

Baca Juga:

Korban YAS diserang saat sedang berada di dalam kamarnya seorang diri.

Tersangka DB masuk secara tiba-tiba, membekap mulut korban, dan mengancamnya hingga terjadi aksi tak terpuji itu.

Polresta Denpasar menangkap seorang pria pelaku rudapaksa berinisial DB, Senin, 3 Agustus 2026 lalu. DB diamankan setelah memerkosa bocah 13 tahun di Denpasar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria NTT pria ntt rudapaksa Denpasar pemerkosaan pencabulan polresta denpasar Suwung Pelaku Rudapaksa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Latihan Tertutup, Siap Tantang Bali United & Sabah FC

  2. Memori Kelam 2023 Terulang, Ini Jadwal Bali United di Super League 2026-2027 - JPNN.com Bali

    Memori Kelam 2023 Terulang, Ini Jadwal Bali United di Super League 2026-2027

  3. Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU