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Kapal MK Baruna Tenggelam di Perairan Padanggalak Bali, Begini Kronologisnya

Selasa, 11 Agustus 2026 – 16:51 WIB
Kapal MK Baruna Tenggelam di Perairan Padanggalak Bali, Begini Kronologisnya - JPNN.com Bali
Bangkai kapal kargo MK Baruna berada di Pelabuhan Sanur setelah dilaporkan tenggelam di perairan Padanggalak, Desa Kesiman Petilan, Denpasar, Bali, Selasa (11/8) sekitar pukul 05.00 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan laut kembali terjadi di perairan Bali.

Sebuah kapal kargo MK Baruna dilaporkan tenggelam di perairan Padanggalak, Desa Kesiman Petilan, Denpasar, Bali, Selasa (11/8) sekitar pukul 05.00 WITA.

Kapal yang hendak bertolak menuju Nusa Lembongan, Klungkung, tersebut karam seusai dihantam ombak besar dan arus deras.

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Kapal bermesin tempel empat unit, masing-masing 40 PK dengan panjang 22,5 meter dan lebar 4,5 meter ini diduga kuat karam murni akibat faktor cuaca ekstrem.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tenggelamnya Kapal Kargo MK Baruna.

Saat ini posisi kapal sudah ditambatkan (lego jangkar) di pinggiran pembatas alur masuk Pelabuhan Sanur.

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Tujuannya agar tidak mengganggu jalur keluar masuk speedboat penumpang," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Saputra, Selasa (11/8).

Peristiwa bermula pada Senin (10/8) sore saat kapal milik I Wayan Subrata, 54, tersebut selesai memuat barang kiriman.

Kapal kargo MK Baruna dilaporkan tenggelam di perairan Padanggalak, Desa Kesiman Petilan, Denpasar, Bali, Selasa (11/8) sekitar pukul 05.00 WITA.
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TAGS   Kapal Kargo MK Baruna Perairan Padanggalak Pelabuhan Sanur Denpasar Nusa Lembongan polresta denpasar Klungkung kapal tenggelam

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