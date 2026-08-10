Update Penggerebekan Five Stars Bali! Polri Buru Casper & Kuncir, Lima Jadi TSK

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri akhirnya menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan peredaran narkoba di tempat dunia gemerlap (dugem) Five Stars di Jalan Mahendradata, Denpasar, Bali.

Lima tersangka itu, yakni PS selaku pengedar; YH alias Ucok selaku pemasok; GM selaku pemasok; DP selaku pemasok dan EF selaku pembantu pengedar.

Penyidik juga memasukkan dua orang ke dalam daftar pencarian orang (DPO), yakni Kuncir selaku pengendali dan Wahyu alias Casper selaku penyedia barang.

“Iya, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso di Jakarta, Senin (10/8).

PS adalah sekuriti Five Stars yang pertama kali ditangkap Bareskrim Polri dengan barang bukti ekstasi.

Kepada penyidik, PS mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari YH alias Ucok untuk diedarkan di Five Stars.

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Dalam menjalankan aksinya, PS mengaku dibantu oleh tersangka EF untuk mengedarkan ekstasi di kawasan hiburan ternama di Kota Denpasar itu.

"Menurut keterangan PS, pada saat ia di depan kamar mandi, dirinya didatangi oleh EF dan berkata 'Ada tamu nyari Ikan di VIP 1,” kata Brigjen Eko Hadi Santoso dilansir dari Antara.