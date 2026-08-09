Mak-mak Ini Jahat Sekali, Kuras Harta Majikan, Bikin Pengakuan Mengejutkan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Unit 1 Jatanras Satreskrim Polresta Denpasar mengamankan seorang mak-mak berinisial SM, 29, atas dugaan tindak pidana pencurian.

Pelaku ditangkap di kawasan Jalan Badak Agung, Denpasar Timur, Senin (3/8) lalu, tanpa perlawanan berarti.

“Iya, pelaku sudah diamankan. Pelaku ini pembantu di rumah korban,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (9/8).

Menurut Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, kasus ini terungkap setelah korban, Nyoman Andika, 40, mendapati sejumlah barang berharga di rumahnya yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto II, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, raib.

Korban saat itu hendak mengambil BPKB kendaraan sekitar pukul 09.00 WITA.

Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp90 juta.

Barang-barang yang hilang di antaranya dua kalung emas beserta liontin, satu set perhiasan emas anak, cincin emas dan gelang emas bermata merah.

Korban juga kehilangan ponsel merek Samsung, BPKB sepeda motor Honda Vario dan BPKB Honda Beat atas nama Putu Astrid Primastuti.