Bea Cukai Bongkar Siasat Licik Dua WNA India di Bali, 10,1 Kg Ganja Jadi Bukti

bali.jpnn.com, KUTA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A Madya Ngurah Rai akhirnya buka suara terkait pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional yang melibatkan warga negara asing (WNA).

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua WNA asal India, yakni pria berinisial AR, 28, dan wanita berinisial PC, 31.

Dari tangan keduanya, tim gabungan menyita barang bukti ganja kering seberat 10,1 kg dengan modus menyamar sebagai rombongan perjalanan keluarga alias family trip.

"Modus family trip ini menjadi salah satu strategi baru jaringan internasional untuk menekan kecurigaan petugas di lapangan.

Oleh karena itu, kami terus memperketat profiling terhadap penumpang yang mencurigakan," ujar Kepala KPPBC Ngurah Rai, Wawan Darmawan dilansir dari Antara, Jumat (7/8).

Menurutnya, kedua pelaku mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melalui rute penerbangan Koh Samui (Thailand) – Singapura – Denpasar, Senin (3/8) lalu.

Kecurigaan petugas bermula saat dua koper milik pelaku melewati pemeriksaan mesin pemindai sinar-X alias X-Ray.

Saat dibongkar, petugas menemukan 14 kotak berisi 100 paket padatan berwarna hijau kecokelatan yang disembunyikan di dalam kotak makanan dan mainan anak-anak.