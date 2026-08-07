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JPNN.com Bali Kriminal Bea Cukai Bongkar Siasat Licik Dua WNA India di Bali, 10,1 Kg Ganja Jadi Bukti

Bea Cukai Bongkar Siasat Licik Dua WNA India di Bali, 10,1 Kg Ganja Jadi Bukti

Jumat, 07 Agustus 2026 – 19:31 WIB
Bea Cukai Bongkar Siasat Licik Dua WNA India di Bali, 10,1 Kg Ganja Jadi Bukti - JPNN.com Bali
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai mengusut kasus penyelundupan 10,1 kg ganja kering dua WNA India, Jumat (7/8). Foto: ANTARA/Rita Laura

bali.jpnn.com, KUTA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A Madya Ngurah Rai akhirnya buka suara terkait pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional yang melibatkan warga negara asing (WNA).

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua WNA asal India, yakni pria berinisial AR, 28, dan wanita berinisial PC, 31.

Dari tangan keduanya, tim gabungan menyita barang bukti ganja kering seberat 10,1 kg dengan modus menyamar sebagai rombongan perjalanan keluarga alias family trip.

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"Modus family trip ini menjadi salah satu strategi baru jaringan internasional untuk menekan kecurigaan petugas di lapangan.

Oleh karena itu, kami terus memperketat profiling terhadap penumpang yang mencurigakan," ujar Kepala KPPBC Ngurah Rai, Wawan Darmawan dilansir dari Antara, Jumat (7/8).

Menurutnya, kedua pelaku mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melalui rute penerbangan Koh Samui (Thailand) – Singapura – Denpasar, Senin (3/8) lalu.

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Kecurigaan petugas bermula saat dua koper milik pelaku melewati pemeriksaan mesin pemindai sinar-X alias X-Ray.

Saat dibongkar, petugas menemukan 14 kotak berisi 100 paket padatan berwarna hijau kecokelatan yang disembunyikan di dalam kotak makanan dan mainan anak-anak.

Petugas Bea Cukai Ngurah Rai mengamankan dua WNA asal India, yakni pria berinisial AR, 28, dan wanita berinisial PC, 31 saat menyelundupan 10,1 kg ganja ke Bali
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TAGS   Bea Cukai Ngurah Rai KPPBC Tipe A Madya Ngurah Rai WNA India WNA India ganja Bali Thailand narkotika Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai

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