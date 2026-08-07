Bareskrim Gerebek Five Star Denpasar, Tangkap 53 Orang, Manajemen Terlibat?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri kembali membongkar dugaan peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam (THM) di Bali.

Kali ini, Bareskrim Polri menggerebek tempat dugem Five Star di Jalan Mahendradatta, Denpasar, Bali, yang diduga melibatkan pihak manajemen tempat hiburan tersebut.

Penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC pada Jumat (7/8) dini hari berlangsung sekitar pukul 00.40 WITA.

“Tim di lapangan mengamankan 53 orang dalam operasi ini.

Mereka terdiri dari tersangka dan saksi,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, Jumat (7/8).

Selain mengamankan belasan orang, tim gabungan juga menyita barang bukti berupa berbagai jenis paket narkotika di lokasi kejadian.

Namun, mengenai detail kronologi serta peran masing-masing pihak yang ditangkap, jenderal polisi bintang satu ini mengaku masih melakukan pendalaman intensif.

"Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi selesai dilaksanakan," kata Brigjen Eko Hadi Santoso dilansir dari Antara.