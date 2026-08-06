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Dua Truk Tabrakan di Jalur Singaraja–Gilimanuk, Sopir Terjepit Kabin, OMG!

Kamis, 06 Agustus 2026 – 19:16 WIB
Dua Truk Tabrakan di Jalur Singaraja–Gilimanuk, Sopir Terjepit Kabin, OMG! - JPNN.com Bali
Tim SAR mengevakuasi sopir truk Kadek Budi Artawan, 42, warga Banjar Dinas Marga Garuda, Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng, terjepit di dalam kabin setelah terlibat tabrakan di Jalan Raya Singaraja–Gilimanuk, Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Gerokgak, Buleleng, Kamis (6/8) siang. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Singaraja–Gilimanuk, Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Gerokgak, Buleleng, Kamis (6/8) siang.

Dua kendaraan truk terlibat tabrakan menyebabkan seorang sopir bernama Kadek Budi Artawan, 42, warga Banjar Dinas Marga Garuda, Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng, terjepit di dalam kabin.

Mengingat posisi korban, warga akhirnya meminta bantuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) untuk mengevakuasi korban.

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Laporan musibah yang terjadi sekira pukul 11.30 WITA ini diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul 13.10 WITA dari petugas PMI Kabupaten Buleleng.

Menindaklanjuti laporan tersebut, enam personel Pos SAR Buleleng langsung diterjunkan ke lokasi untuk memimpin proses evakuasi penanganan khusus (extrication).

Tim bergerak pukul 13.25 WITA dan tiba di lokasi pukul 13.45 WITA.

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“Kami langsung melakukan asesmen untuk menerapkan teknik Vehicle Accident Rescue (VAR) agar proses evakuasi aman bagi korban," kata Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Donny Indrawan.

Setelah melalui penanganan presisi menggunakan peralatan khusus penanganan kecelakaan lalu lintas, korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari impitan kabin dalam kondisi selamat.

Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Singaraja–Gilimanuk, Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Gerokgak, Buleleng, Kamis (6/8) siang.
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TAGS   truk tabrakan kecelakaan Jalur Singaraja - Gilimanuk basarnas bali Pos SAR Buleleng Puskesmas gerokgak PMI Buleleng

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