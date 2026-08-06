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JPNN.com Bali Kriminal Pria Asal Pemogan Tewas di Pantai Purnama Gianyar, Sempat Cekcok dengan Istri

Pria Asal Pemogan Tewas di Pantai Purnama Gianyar, Sempat Cekcok dengan Istri

Kamis, 06 Agustus 2026 – 06:32 WIB
Pria Asal Pemogan Tewas di Pantai Purnama Gianyar, Sempat Cekcok dengan Istri - JPNN.com Bali
Petugas BPBD Gianyar dan Polsek Sukawati mengevakuasi jenazah seorang pria berinisial Kadek DW, 35, asal Pemogan, Denpasar, yang ditemukan meninggal dunia di sela-sela batu pemecah ombak di pesisir Pantai Purnama, Gianyar, kemarin (5/8). Foto: Instagram @polseksukawati

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pengunjung Pantai Purnama, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu (5/8) kemarin geger.

Seorang pria berinisial Kadek DW, 35, ditemukan meninggal dunia di sela-sela batu pemecah ombak di pesisir.

Korban yang diketahui bekerja sebagai pegawai swasta asal Desa Pemogan, Denpasar Selatan, ditemukan dalam kondisi mengenaskan.

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Kapolsek Sukawati Kompol I Nyoman Wiranata mengonfirmasi laporan pertama kali diterima dari warga setempat pada pukul 11.32 WITA.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Sukawati langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami langsung turun mengamankan lokasi, melakukan olah TKP, serta berkoordinasi dengan Tim Inafis Polres Gianyar, Satpolairud, BPBD, dan PMI Gianyar," ujar Kompol I Nyoman Wiranata dalam pernyataan resminya.

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Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban diketahui telah meninggalkan rumah sejak Senin (3/8) lalu.

Sebelum menghilang, korban sempat mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengabarkan bahwa dirinya berada di kawasan Pantai Purnama.

Seorang pria berinisial Kadek DW, 35, asal Pemogan, Denpasar, ditemukan meninggal dunia di sela-sela batu pemecah ombak di pesisir pantai
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TAGS   pria pemogan Pria Pemogan tewas Pantai Purnama Bali istri polsek sukawati polres gianyar RSUP Prof Ngoerah

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