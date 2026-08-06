Pria Asal Pemogan Tewas di Pantai Purnama Gianyar, Sempat Cekcok dengan Istri

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pengunjung Pantai Purnama, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu (5/8) kemarin geger.

Seorang pria berinisial Kadek DW, 35, ditemukan meninggal dunia di sela-sela batu pemecah ombak di pesisir.

Korban yang diketahui bekerja sebagai pegawai swasta asal Desa Pemogan, Denpasar Selatan, ditemukan dalam kondisi mengenaskan.

Kapolsek Sukawati Kompol I Nyoman Wiranata mengonfirmasi laporan pertama kali diterima dari warga setempat pada pukul 11.32 WITA.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Sukawati langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami langsung turun mengamankan lokasi, melakukan olah TKP, serta berkoordinasi dengan Tim Inafis Polres Gianyar, Satpolairud, BPBD, dan PMI Gianyar," ujar Kompol I Nyoman Wiranata dalam pernyataan resminya.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban diketahui telah meninggalkan rumah sejak Senin (3/8) lalu.

Sebelum menghilang, korban sempat mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengabarkan bahwa dirinya berada di kawasan Pantai Purnama.