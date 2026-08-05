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JPNN.com Bali Kriminal WNA India Penyelundup 10 Kg Ganja Ditangkap Bea Cukai Ngurah Rai, Terungkap

WNA India Penyelundup 10 Kg Ganja Ditangkap Bea Cukai Ngurah Rai, Terungkap

Rabu, 05 Agustus 2026 – 19:47 WIB
WNA India Penyelundup 10 Kg Ganja Ditangkap Bea Cukai Ngurah Rai, Terungkap - JPNN.com Bali
Barang bukti ganja seberat 10 kg diamankan dari WNA India berinisial AR, 28 seusai yang bersangkutan turun dari pesawat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Senin (3/8) lalu sekitar pukul 11.30 WITA. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan internasional.

Seorang warga negara India Akshay Roshan alias AR, 28, ditangkap setelah nekat membawa lebih dari 10 kg ganja dari Thailand, Senin (3/8) lalu sekitar pukul 11.30 WITA.

Pria asal Andhra Pradesh, India, tersebut diamankan sesaat setelah mendarat dari pesawat Scoot TR 280 rute Singapura–Denpasar.

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Penangkapan berawal dari kecurigaan petugas saat memindai dua koper milik pelaku melalui mesin X-Ray di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Saat dilakukan pemeriksaan fisik secara mendalam, petugas menemukan ratusan paket ganja yang disembunyikan di dalam koper.

Di dalam koper cokelat Six Carat Liu Ke La ditemukan delapan kotak berisi 62 paket ganja dengan berat 6.399 gram bruto atau 6.275 gram neto.

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Di koper motif LV ditemukan enam kotak berisi 38 paket ganja dengan berat 3.911 gram bruto atau 3.835 gram neto.

Total barang bukti yang disita mencapai 100 paket narkotika golongan I jenis ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto.

Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan 10 kg ganja dari Thailand oleh WNA India berinisial AR, 28.
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TAGS   WNA India WNA India ganja Thailand bandara ngurah rai Bea Cukai Ngurah Rai Kapolres Kawasan Bandara Ngurah Rai

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