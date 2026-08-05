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JPNN.com Bali Kriminal Siasat Licik Jaringan Kamboja Terbongkar di Bali! Modus Pelaku Bikin Bergeleng

Siasat Licik Jaringan Kamboja Terbongkar di Bali! Modus Pelaku Bikin Bergeleng

Rabu, 05 Agustus 2026 – 14:57 WIB
Siasat Licik Jaringan Kamboja Terbongkar di Bali! Modus Pelaku Bikin Bergeleng - JPNN.com Bali
Aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika internasional asal Kamboja di Pemogan, Denpasar, Jumat (31/7) lalu. Foto: Humas BNNP Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika internasional asal Kamboja.

Dari pengungkapan kasus ini, petugas BNNP Bali mengamankan seorang pemuda berinisial GAS alias Boing di kediamannya di Jalan Taman Pancing, Denpasar, beserta empat jenis narkotika berbeda, Jumat (31/7) lalu.

“Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan serta pengembangan jaringan lebih lanjut,” ujar Kepala BNNP Bali Brigjen Putu Putera Sadana, Rabu (5/8).

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Pengungkapan berawal dari hasil analisis intelijen bersama antara BNNP Bali dan Kanwil DJBC Bali Nusra terkait adanya indikasi pengiriman paket berisi narkotika menuju Denpasar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala BNNP Bali, Brigjen Putu Putera Sadana langsung memerintahkan Tim Bidang Pemberantasan untuk melakukan penyelidikan ketat.

Melalui strategi controlled delivery, petugas bergerak cepat dan membekuk GAS alias Boing sesaat setelah dirinya menerima paket misterius tersebut.

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Di depan warga setempat, petugas menggeledah isi paket dan menemukan modus penyelundupan yang tergolong unik.

“Barang haram itu ternyata disembunyikan di dalam knalpot sepeda motor bekas,” kata Brigjen Putu Putera Sadana.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika internasional asal Kamboja. Seorang tersangka berhasil diamankan
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TAGS   narkoba Kamboja Jaringan Kamboja ganja ekstasi knalpot motor Bali Denpasar BNNP Bali narkotika

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