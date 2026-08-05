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Detik-detik Pria di Penatih Denpasar Tebas Istri & Mertua Pakai Sajam, Ngeri

Rabu, 05 Agustus 2026 – 11:31 WIB
Detik-detik Pria di Penatih Denpasar Tebas Istri & Mertua Pakai Sajam, Ngeri - JPNN.com Bali
Aparat kepolisian dan warga mengamankan pelaku penganiayaan berat berinisial IMP, 42, sesuai menebas istri dan mertuanya di Jalan Siulan, Banjar Buaji, Gang Sekar Buana, Desa Penatih Dangri, Denpasar, Bali, Selasa (4/8) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi penganiayaan berat menggunakan senjata tajam (sajam) menggegerkan warga Jalan Siulan, Banjar Buaji, Gang Sekar Buana, Desa Penatih Dangri, Denpasar, Bali, Selasa (4/8) malam.

Seorang pria berinisial IMP, 42, nekat menganiaya sang istri, NWUKD alias Uci, 32 dan mertuanya, IKS, 58, hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Belakangan diketahui pelaku IMP memiliki riwayat gangguan jiwa dan selama ini menjalani pengobatan rutin.

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“Sehari sebelum kejadian, pelaku sudah menunjukkan gejala gelisah serta cemas dan telah diberi obat,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (5/8).

Kejadian bermula ketika korban NWUKD alias Uci memberikan obat penenang kepada pelaku IMP pada pukul 21.00 WITA, kemarin malam.

Namun, obat tersebut diduga tidak bereaksi.

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Tanpa diduga, pelaku secara diam-diam mengambil pisau dan mendadak menusuk punggung istrinya dari belakang.

Korban yang terluka parah langsung berteriak histeris dan berlari keluar kamar menyelamatkan diri.

Seorang pria berinisial IMP, 42, nekat menganiaya sang istri, NWUKD alias Uci, 32 dan mertuanya, IKS, 58, hingga harus dilarikan ke rumah sakit, Selasa (4/8)
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TAGS   pria penatih Denpasar penganiayaan sajam sakit jiwa polsek denpasar timur polresta denpasar RS Dharma Yadnya RSUP Prof Ngoerah

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