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JPNN.com Bali Kriminal Karyawan Jahat Ini tak Berkutik, Tertangkap Setelah Gasak Burung Milik Juragan

Karyawan Jahat Ini tak Berkutik, Tertangkap Setelah Gasak Burung Milik Juragan

Selasa, 04 Agustus 2026 – 10:23 WIB
Karyawan Jahat Ini tak Berkutik, Tertangkap Setelah Gasak Burung Milik Juragan - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat berhasil membekuk pelaku pencurian burung murai batu bernilai puluhan juta rupiah berinisial MM, 42, di kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat berhasil membekuk pelaku pencurian burung murai batu bernilai puluhan juta rupiah.

Pelaku berinisial MM, 42, berhasil diringkus di kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur, setelah sempat melarikan diri dari Bali.

Kasus pencurian ini menimpa Suradi, 46, pada Selasa (21/7) sekitar pukul 23.00 WITA di kediamannya, Jalan Gunung Bukit Tunggal No. 49, Pemecutan, Denpasar Barat.

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Korban mengalami kerugian mencapai Rp25 juta akibat kehilangan burung murai batu kesayangannya.

“Pelaku ini tidak lain adalah karyawan korban sendiri,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (4/8).

Menurut Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, pelaku MM beraksi dengan memanfaatkan situasi tempat kerjanya yang tidak terkunci.

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Pelaku MM dengan leluasa menggasak burung dari dalam sangkar.

"Aksi pelaku sempat dicurigai rekan korban yang melihatnya keluar dari kamar tempat burung disimpan sambil menggenggam sesuatu.

Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat berhasil membekuk pelaku pencurian burung murai batu bernilai puluhan juta rupiah di Probolinggo, Jawa Timur
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TAGS   pencurian burung murai Bali Probolinggo Jawa Timur Juragan Juragan Burung polsek denpasar barat Denpasar

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