JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polisi Denpasar Bongkar Gudang Senpi & Peluru Ilegal, Ciduk Pelaku Narkoba

Polisi Denpasar Bongkar Gudang Senpi & Peluru Ilegal, Ciduk Pelaku Narkoba

Senin, 03 Agustus 2026 – 21:11 WIB
Polisi Denpasar Bongkar Gudang Senpi & Peluru Ilegal, Ciduk Pelaku Narkoba - JPNN.com Bali
Aparat Polresta Denpasar mengamankan pelaku berinisial ARMP, 30, warga Kintamani, Bangli, berikut sejumlah senjata api, airsoft gun, beserta peluru, Sabtu (1/8) lalu. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat gabungan Satnarkoba dan Satreskrim Polresta Denpasar kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika di ibu kota Provinsi Bali.

Yang mengejutkan, selain mengamankan pelaku berinisial ARMP, 30, warga Kintamani, Bangli, aparat kepolisian berhasil menemukan sejumlah senjata api, airsoft gun, beserta puluhan butir amunisi.

Pengungkapan kasus ini dilakukan jajaran Polresta Denpasar, pada Sabtu (1/8) sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Kasuari Gang Cempaka I, Penatih, Denpasar Timur.

Baca Juga:

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait indikasi transaksi narkoba.

"Saat penggeledahan badan dan rumah pelaku, petugas awalnya menemukan satu paket serbuk dan tablet berwarna ungu yang diduga kuat ekstasi," ujar Iptu Gede Adi.

Namun, penggeledahan yang berlanjut ke dalam rumah justru membongkar gudang senjata ilegal.

Baca Juga:

Di tempat kejadian perkara (TKP), polisi menyita lima pucuk senjata api dan empat pucuk airsoft gun.

Polisi juga menemukan 55 butir peluru kaliber 38, lima butir peluru kaliber 78, dua butir peluru kaliber 9 mm dan satu butir peluru kaliber 32 ACP.

Selain mengamankan pelaku berinisial ARMP, 30, warga Kintamani, Bangli, aparat kepolisian berhasil menemukan sejumlah senjata api, airsoft gun, beserta peluru
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polresta denpasar narkoba ekstasi senjata api Senpi peluru airsoft gun Gudang Senpi Gudang Peluru polisi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU