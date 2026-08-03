Jalur Setan Gilimanuk Makan Korban, Dua Guru dari Banyuwangi Tewas Tabrak Bus

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Kecelakaan maut di jalur setan yang menghubungkan Denpasar – Gilimanuk kembali terjadi, Senin (3/8) dini hari.

Lokasi kecelakaan dilaporkan terjadi di Jalan Denpasar – Gilimanuk, tepatnya di KM 123-124, kawasan Lingkungan Pengumuman, Kelurahan Gilimanuk, Melaya, Jembrana, Bali.

Peristiwa tragis yang melibatkan mobil Toyota Calya bernomor polisi P 1443 YE dan Bus Mansion bernomor polisi DK 7626 AI tersebut mengakibatkan dua orang tenaga pendidik asal Banyuwangi, Jawa Timur, meninggal dunia.

Kedua korban tewas teridentifikasi bernama Ahmad Imron Arrosid, yang bertindak sebagai pengemudi mobil dan rekannya, Zaenal Muttaqin.

Keduanya merupakan warga Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur.

“Kedua korban meninggal dunia di lokasi kejadian,” ujar Kanit Lantas Polsek KP3 Gilimanuk AKP Kukuh Emanuel kepada awak media.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), lokasi kecelakaan merupakan jalan lurus beraspal baik dengan marka putus-putus.

Meski cuaca cerah, kondisi jalan di pagi sebelum fajar tersebut cenderung gelap lantaran minimnya fasilitas Lampu Penerangan Jalan (LPJ).