JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Nelayan Medewi Pamit Melaut Tengah Malam, Hilang Misterius, Pencarian Diperluas

Nelayan Medewi Pamit Melaut Tengah Malam, Hilang Misterius, Pencarian Diperluas

Minggu, 02 Agustus 2026 – 06:52 WIB
Nelayan Medewi Pamit Melaut Tengah Malam, Hilang Misterius, Pencarian Diperluas - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mengerahkan peralatan canggih untuk mencari nelayan Medewi, Jembrana, Asmuri, 43, yang dilaporkan hilang saat melaut pada Jumat (31/7) malam sekitar pukul 23.00 WITA. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Tim SAR gabungan mengerahkan armada laut, jalur darat, hingga pemantauan udara (drone thermal) untuk mencari seorang nelayan yang dilaporkan hilang di Perairan Pantai Medewi, Pekutatan, Jembrana, Bali.

Korban bernama Asmuri, 43, warga Banjar Pesinggahan, Desa Medewi, Pekutatan, diduga kuat jatuh dari perahunya saat melaut seorang diri.

Peristiwa bermula ketika Asmuri berangkat melaut menggunakan perahu jenis jukung pada Jumat (31/7) sekitar pukul 23.00 WITA.

Baca Juga:

Namun, hanya sejam berselang, atau sekitar pukul 00.00 WITA, nelayan setempat menemukan jukung milik korban.

Jukung korban ditemukan terombang-ambing tanpa awak sekitar 100 meter di arah selatan bibir pantai.

Laporan kejadian tersebut kemudian diteruskan oleh Polairud Polres Jembrana dan diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Sabtu (1/8) kemarin pukul 05.45 WITA.

Baca Juga:

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana langsung diterjunkan ke lokasi untuk menggelar operasi SAR secara masif.

Pencarian tahap awal dimulai pukul 07.20 WITA menggunakan rubber boat (perahu karet) dari Pantai Yeh Sumbul.

Tim SAR gabungan mengerahkan armada laut, jalur darat, hingga pemantauan udara (drone thermal) untuk mencari nelayan yang hilang di Perairan Pantai Medewi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   nelayan Pantai Medewi Jembrana nelayan jembrana Pantai Yeh Sumbul basarnas bali jukung Pos SAR Jembrana polres jembrana Tim SAR Gabungan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  2. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

  3. Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU