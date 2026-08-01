Polisi Usut Kebakaran di Bandara Ngurah Rai, Diduga Dipicu Mesin Grill

bali.jpnn.com, KUTA - Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda salah satu tenant di lantai 2 Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Kamis (30/7) malam sekitar pukul 21.45 WITA.

Berdasarkan informasi, kebakaran diduga dipicu percikan api dari mesin pemanggang daging (grill) yang kemudian merambat ke saluran pembuangan asap (exhaust).

Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kepolisian memastikan akan menyelidiki kasus kebakaran ini.

“Penyidik Satreskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran," ujar Pjs. Kasi Humas Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Iptu I Gede Suka Artana, Sabtu (1/8).

Menurutnya, berdasar penyelidikan sementara, dugaan awal, api berasal dari mesin pemanggang (grill) yang mengalami lonjakan suhu tidak normal saat dioperasikan karyawan.

Kobaran api kemudian membesar dan menjalar ke saluran pembuangan asap (exhaust).

Meski karyawan sempat berupaya memadamkan api dengan APAR, kobaran di dalam saluran exhaust sulit dijangkau.

Petugas Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) bersama sistem sprinkler otomatis yang aktif akhirnya berhasil memadamkan api sepenuhnya pada pukul 22.10 WITA, setelah sempat membongkar sebagian plafon.