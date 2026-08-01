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Ruko Laundry & Barbershop di Legian Kuta Ludes Terbakar, Seluruh Isinya Hangus

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 12:05 WIB
Ruko Laundry & Barbershop di Legian Kuta Ludes Terbakar, Seluruh Isinya Hangus - JPNN.com Bali
Tim Inafis Polresta Denpasar melakukan olah TKP di tempat usaha laundry dan barbershop di Jalan Sri Kresna, Legian, Kuta, Badung, yang terbakar, Jumat (31/7) dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Musibah kebakaran kembali terjadi di Bali.

Dua unit ruko yang difungsikan sebagai usaha laundry dan barbershop di Jalan Sri Kresna, Legian, Kuta, Badung, terbakar, Jumat (31/7) dini hari sekitar pukul 05.10 WITA.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan dua tempat usaha yang terbakar itu berdiri di atas lahan milik Ni Ketut Nadi, 55.

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"Dua unit ruko yang terbakar masing-masing diisi oleh usaha laundry milik Nengah Putri, 49, dan usaha barbershop milik Faren Maakh, 35.

Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (1/8).

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Abdul Rohman, 65, yang tinggal di gudang barang bekas tak jauh dari lokasi.

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Sekitar pukul 05.00 WITA, saksi terbangun dari tidur karena mencium bau menyengat seperti kabel terbakar.

Seusai menelusuri sekitar dan melaksanakan ibadah salat, saksi mendengar suara gemertak dan ketukan dari arah luar.

Dua unit ruko yang difungsikan sebagai usaha laundry dan barbershop di Jalan Sri Kresna, Legian, Kuta, Badung, terbakar, Jumat (31/7) dini hari
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TAGS   kebakaran ruko Laundry Barbershop legian kuta Damkar Badung polresta denpasar

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